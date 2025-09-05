Domino на чолі з Антоном Шухніним: свідомий український бізнес

Domino пропонує найбільший в Україні вибір люксових брендів, об’єднуючи офлайн-бутики в Києві та Одесі та зручний онлайн-магазин. У столиці магазини знаходяться за адресами: вул. Велика Васильківська, 5, Обухівське шосе, 2 та вул. Велика Житомирська, 2а, в Одесі — вул. Рішельєвська, 17. Інтернет-магазин Domino створений для комфортного шопінгу, тут легко знайти будь-який бренд, швидко підібрати категорію, розмір або колір, а детальні фото й готові образи допоможуть уявити річ у своєму гардеробі. Над створенням цих образів працювали професійні стилісти Domino, тож ви з упевненістю можете повторювати їх у реальному житті й бути впевненими у своєму стилі. Оформлення замовлення займає мінімум часу: вибираєте товар, спосіб оплати та адресу доставки — і очікуєте на стильну новинку у себе вдома. Можливості обміну та повернення також передбачені, адже найперша і найголовніша мета — задоволення усіх ваших потреб.

А ще Domino — це можливість проконсультуватися з професійним стилістом. Фахівці допоможуть підкреслити ваші сильні сторони, підібрати ідеальні фасони та кольори, а також надихнуть на сміливі експерименти зі стилем. Тут кожен вихід — це маленький модний шедевр. Domino Group — провідний український бренд із понад 20-річним досвідом, який об’єднує понад 200 світових люксових марок — від легендарних ікон моди до яскравих нових талантів. Компанія займається просвітницькою діяльністю у сфері моди, а також має чітку й свідому громадянську позицію.

Domino і соціальна відповідальність

Domino завжди був про моду та стиль, але сьогодні бренд робить кроки ще важливішого значення. Під керівництвом Антона Шухніна компанія активно підтримує Сили оборони України, показуючи, що соціальна відповідальність має стати невід’ємною частиною бізнесу.

Антон Шухнін закликає українські компанії приєднуватися до ініціативи: допомога сьогодні — це можливість отримати мирне завтра. Один із шляхів почати — обирати дні, коли частина прибутку спрямовується на потреби армії. Кожен бізнес може знайти свій формат, але разом можна досягти значних результатів. Domino сьогодні — приклад свідомого українського бренду. Розвиваючись та підтримуючи важливі соціальні проєкти, компанія не лише зміцнює свій імідж, а й дарує надію на краще майбутнє для країни.

Місія Domino у модному світі

Щороку команда професійних стилістів відбирає найкращі новинки колекцій, прагнучи не просто продавати одяг, а ще й формувати культуру моди в Україні. Кожного сезону з’являються лукбуки — джерело натхнення для тисяч шанувальників стилю. Вони допомагають відстежувати тренди, дізнаватися історію брендів та складати власні образи, наче з енциклопедії моди. Це ретельна і кропітка робота, що вимагає багато часу і знань, тож ви отримуєте справжній скарб.

Соцмережі Domino — ще одне місце, де живе мода. Актуальні новини, історії брендів, інтерв’ю з відомими особистостями та рубрика Domino Day, де команда разом із гостями створює стильні образи та обговорює моду, бізнес та успіх, роблять бренд ближчим до своїх поціновувачів. Domino доводить: люксовий шопінг може бути не лише приємним, а й надихаючим. Тут кожен знайде не тільки стильні речі, а й поради, як створити власний модний світ. Нові знання про бренду, їхню історію, цікаві факти з біографій митців — усе це допомагає сформувати цілісне бачення картини модної індустрії. Що більше інформації ви дізнаєтеся, то більше цікавості зʼявляється. А з нею — і бажання творити у своїх модних експериментах.

