Расширение и поступательное движение — это единственный путь к достижению успеха. Застывать на одном месте означает потерять веру в свое дело и коллектив. Поэтому необходима адаптивность, открытость к изменениям и смелость принимать риски. В Украине 2025 года бизнес невозможен без четко определенной позиции. Самая важная из них — поддержка армии. Только ответственный бизнес способен влиять на будущее и ставить перед собой амбициозные задачи. Domino Group уже более двух десятилетий демонстрирует пример стабильного и результативного бизнеса, который не останавливается на достигнутом, а развивается в ключевых направлениях современности.

Профессиональные стилисты Domino внимательно отслеживают модные новинки и тщательно отбирают лучшее из коллекций ведущих мировых брендов. Для компании важно не только предлагать актуальный ассортимент, но и развивать культуру стиля в Украине. Именно поэтому образовательное направление стало одной из главных составляющих работы. Каждый сезон Domino представляет собственные лукбуки — практические путеводители для клиентов, которые вдохновляют на эксперименты, помогают открывать новые идеи и глубже понимать современные тренды и наследие модных домов. Активное присутствие в социальных сетях — это постоянный обмен знаниями: свежие новости индустрии, истории известных брендов, интервью с яркими личностями. Особый акцент компания делает на проекте Domino Day — дне, проводимом в формате встречи с известными людьми, где сочетаются стильные примеры, разговоры о бизнесе, моде и вдохновении. Все эти инициативы подтверждают: Domino — это не только место для покупок премиальных вещей, но и авторитетный навигатор в мире высокой моды.

Вклад Domino в общественное развитие

Domino рассматривает социальную ответственность как неотъемлемую часть своей работы. Антон Шухнин, владелец и руководитель компании, убежден: сегодня помощь армии является делом чести для каждого бизнеса, ведь речь идет о защите жизни и будущего страны. Одним из шагов Domino стала инициатива отдавать прибыль в определенные дни на нужды военных. Однако главное — не формат, а готовность действовать. Если каждая компания внесет свой вклад, общий результат наступит гораздо быстрее.

Domino под руководством Антона Шухнина развивает ключевые направления деятельности и подтверждает статус ответственного бизнеса, ориентированного на национальные приоритеты. Такой подход укрепляет доверие и формирует уверенность в завтрашнем дне.

Основа деятельности компании

Domino — это пространство, где объединены ведущие международные марки премиум-класса, и именно здесь начинается настоящее открытие мира моды. В столице вас встретят наши шоурумы по адресам: ул. Большая Васильковская, 5, Обуховское шоссе, 2 и ул. Большая Житомирская, 2а. В Одессе наш салон расположен по ул. Ришельевская, 17. А для тех, кто предпочитает покупки без спешки и в удобной атмосфере дома, интернет-магазин Domino доступен в любое время и в любой точке страны.

Онлайн-магазин Domino позаботится о том, чтобы процесс покупок был максимально удобным и приятным. Доставка осуществляется в любое место, которое вы выберете, а сам ресурс разработан так, чтобы выбор вещей приносил только положительные эмоции. С помощью быстрого поиска легко найти нужный бренд, а фильтры позволят сразу отсеять ненужное, оставив только нужный тип товара, размер и оттенок. Каждая позиция представлена подробными фотографиями с разных сторон и в уже подобранных луках от стилистов — это поможет лучше понять, как она будет смотреться в вашем повседневном гардеробе. Здесь все продумано для вашего комфорта.