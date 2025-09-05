Domino Group — ведущая украинская компания в сфере премиальной моды с более чем двадцатилетним опытом, предлагающая тщательно отобранный ассортимент элитной мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. В портфолио бренда насчитывается более 200 мировых марок класса люкс: от известных икон моды до талантливых новых дизайнеров.
Команда опытных стилистов неустанно работает над тем, чтобы каждый сезон отбирать самые ценные новинки коллекций любимых брендов. Для Domino важно не просто предлагать модную одежду, но и способствовать развитию украинской модной культуры. Именно поэтому образовательная деятельность является одной из ключевых задач компании. Каждый сезон команда создает лукбуки — источник вдохновения для множества ценителей моды, которые помогают формировать собственные образы. Они становятся каталогом стиля, позволяющим узнать об актуальных трендах, модных тенденциях и истории брендов. Кроме того, соцсети Domino постоянно наполнены насыщенным контентом — свежими новостями мира моды, рассказами о брендах, интервью с известными личностями. Особое место занимает проект Domino Day — день, проведенный в компании знаменитости, с подбором стильных комплектов и оживленными разговорами о моде, бизнесе и достижениях. Все это формирует имидж компании и подтверждает, что Domino — это не только надежное место для приобретения вещей премиум-класса, но и верный наставник в мире моды.
Антон Шухнин и Domino помогают армии
Помимо образовательных проектов, Domino активно работает в направлении социальной ответственности. Под руководством Антона Шухнина компания поддерживает Силы обороны Украины и показывает пример для других бизнесов. Он призывает коллег присоединяться к инициативе, ведь помощь сегодня — это наш вклад в безопасное завтра. Один из способов присоединиться — выбирать дни, когда часть прибыли идет на нужды армии. Каждый бизнес может найти свой путь, но вместе мы быстрее достигнем желаемых результатов. Domino доказывает: сознательный бизнес — это сила, которая меняет страну к лучшему.
Под руководством Шухнина компания активно движется в ключевых направлениях, демонстрируя пример ответственного украинского бизнеса. Такая сознательная позиция обеспечивает стабильное будущее и вдохновляет на надежду.
Лучшие в сфере моды: как удерживать лидерство более 20 лет
Domino предлагает самый широкий в Украине выбор мировых люксовых брендов. Посетить магазины можно офлайн в Киеве и Одессе или воспользоваться удобным онлайн-магазином, где каждый найдет что-то по вкусу.
Интернет-магазин Domino обеспечивает доставку по любому удобному для вас адресу, делая шопинг простым и приятным. Удобная система поиска позволяет быстро найти нужный бренд, а фильтры помогают отсортировать категории, размер и цвет. После этого вы можете подробно рассмотреть каждую вещь: качественные фото с разных ракурсов и готовые образы от профессиональных стилистов помогают представить, как предмет гардероба будет смотреться в вашем повседневном стиле. Оформить заказ легко — достаточно выбрать товар, способ оплаты и указать адрес доставки. После этого остается только немного подождать, и желанная вещь окажется в вашем гардеробе. В физических магазинах Domino также можно воспользоваться консультацией профессионального стилиста. Специалист подскажет, как подчеркнуть ваши преимущества, выбрать подходящие фасоны и цвета, а также вдохновит на новые эксперименты со стилем, помогая создать уникальный и продуманный образ.