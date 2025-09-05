Івано-Франківськ — серед лідерів прозорості бюджетів обласних центрів

Середній індекс прозорості бюджетів у містах — обласних центрах України за підсумками 2025 року склав 40% — це лише задовільний рівень. Водночас Івано-Франківськ увійшов до п’ятірки міст, які змогли подолати позначку у 50% та потрапити до категорії з високим рівнем прозорості.

Про це свідчать результати дослідження Індексу прозорості бюджетів, підготовленого Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!”.

Лідером рейтингу стала Вінниця (70%). У категорію “високого рівня” також потрапили Тернопіль, Івано-Франківськ, Одеса та Житомир.

Решта 19 міст продемонстрували лише задовільний рівень: від 19% у Херсоні до 48% у Чернівцях та Ужгороді.

Жодне місто цього року не досягло інновативного рівня (71%+), втім і непрозорих бюджетів серед обласних центрів не зафіксовано.

За окремими параметрами Івано-Франківськ, як і інші міста з високим рейтингом, вирізняється насамперед рівнем інформаційної відкритості.

Середній показник по Україні — 51%, а найкращим результатом відзначився Тернопіль (72%). Натомість головною проблемою залишається залучення громадян до бюджетного процесу: у 22 з 24 обласних центрів цей показник не перевищує 40%.

Експерти зауважують, що прозорість ухвалення рішень отримала найнижчу середню оцінку — лише 30%. Це свідчить радше про брак політичної волі, ніж про відсутність інструментів для участі жителів. Водночас деякі міста починають активніше впроваджувати цифрові практики: створюють відкриті платформи для даних, бюджети участі та онлайн-обговорення.