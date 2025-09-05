Перша ліга: Прикарпаття програло Буковині. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перша ліга в п’ятницю стартувала з козирів – сьома команда проти третьої, а між ними – всього два очка різниці. Зустрічалися два старожили Першої ліги, які за 15 матчів між собою досягнули практично рівних результатів – п’ять перемог Прикарпаття, шість – Буковини, три нічиї. В минулому сезоні, до речі, обидва матчі між суперниками не виявили переможця.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Цей же поєдинок почався досить бадьоро. Спершу Дахновський виривався на Бобинця, проте воротар його випередив. А біля протилежних воріт Хома відразу двічі розряджав м’яча здалеку – на 16-й хвилині влучив у штангу з правої, також Каневцев забрав м’яча після ще однієї його спроби. У відповідь пробивали Кожушко та Груша – динаміка була приємною, і залишалася віра, що команди не залишать нас із нулями на табло.
І тут – гол, наче й не несподіваний, але якийсь деморалізуючий. Кожушко, знаходячись під тиском, із карного майданчика відпасував на оборонця Карася, той переадресував м’яча в центр на Грушу, який хорошим чітким ударом розстріляв ворота – 0:1. Дебютний гол Віталія за Буковину (в шостому матчі чемпіонату й кубка).
Прикарпатці намагалися відігратися ще до перерви, був хороший момент у Хоми, проте з таким же успіхом Буковина могла розвивати свій успіх – зокрема, Бобинець виручив після випаду Дахновського, який пробивав десь із лінії воротарського. Це вже після перерви господарям вдалося здійснити задумане. Проців з флангу доставив м’яча Хомі, той підключив Беспалька, який переадресував м’яча далі – на Трофимюка. Форвард відразу ж розстріляв ворота – 1:1. Для 24-річного форварда це також перший м’яч у новому сезоні.
Тут же Хома пробив вище, пішли цікаві атаки, комбінації. Щось змінилося в нашому матчі, хитнулося в бік Прикарпаття? Час ішов, а другого голу не було. Проте Буковина хотіла взяти три очки так само, тож провела серію замін – а з її глибиною складу в Шищенка значно більше інструментів змінити гру, яка складається невдало. І от «свіжі» гравці взяли в облогу карний майданчик, Стасюк з центру відпасував направо на Тищенка, той м’яко навісив на іншого джокера – Плаксу. В стрибку Родіон головою направив м’яча в штангу, але рикошет від стійки призвів до того, що півзахисник просто заніс м’яча в ворота – 1:2.
Тепер уже Прикарпаття кинулося повертати хоча б нічию. І був же шанс! Коли Геник заробив штрафний у боротьбі з Плаксою, Радульський прямим ударом струсонув каркас воріт, а Михальчук із набігу добив надто неточно… Фінальний свисток…
В ослабленому кількома суттєвими втратами складі іванофранківці дали бій одному з фаворитів сезону, проте виграти в чернівчан вперше з 2023 року не змогли.
фото: Богдан Савлюк