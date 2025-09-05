Перша ліга: Прикарпаття програло Буковині. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перша ліга в п’ятницю стартувала з козирів – сьома команда проти третьої, а між ними – всього два очка різниці. Зустрічалися два старожили Першої ліги, які за 15 матчів між собою досягнули практично рівних результатів – п’ять перемог Прикарпаття, шість – Буковини, три нічиї. В минулому сезоні, до речі, обидва матчі між суперниками не виявили переможця.

Цей же поєдинок почався досить бадьоро. Спершу Дахновський виривався на Бобинця, проте воротар його випередив. А біля протилежних воріт Хома відразу двічі розряджав м’яча здалеку – на 16-й хвилині влучив у штангу з правої, також Каневцев забрав м’яча після ще однієї його спроби. У відповідь пробивали Кожушко та Груша – динаміка була приємною, і залишалася віра, що команди не залишать нас із нулями на табло.

І тут – гол, наче й не несподіваний, але якийсь деморалізуючий. Кожушко, знаходячись під тиском, із карного майданчика відпасував на оборонця Карася, той переадресував м’яча в центр на Грушу, який хорошим чітким ударом розстріляв ворота – 0:1. Дебютний гол Віталія за Буковину (в шостому матчі чемпіонату й кубка).

Прикарпатці намагалися відігратися ще до перерви, був хороший момент у Хоми, проте з таким же успіхом Буковина могла розвивати свій успіх – зокрема, Бобинець виручив після випаду Дахновського, який пробивав десь із лінії воротарського. Це вже після перерви господарям вдалося здійснити задумане. Проців з флангу доставив м’яча Хомі, той підключив Беспалька, який переадресував м’яча далі – на Трофимюка. Форвард відразу ж розстріляв ворота – 1:1. Для 24-річного форварда це також перший м’яч у новому сезоні.

Тут же Хома пробив вище, пішли цікаві атаки, комбінації. Щось змінилося в нашому матчі, хитнулося в бік Прикарпаття? Час ішов, а другого голу не було. Проте Буковина хотіла взяти три очки так само, тож провела серію замін – а з її глибиною складу в Шищенка значно більше інструментів змінити гру, яка складається невдало. І от «свіжі» гравці взяли в облогу карний майданчик, Стасюк з центру відпасував направо на Тищенка, той м’яко навісив на іншого джокера – Плаксу. В стрибку Родіон головою направив м’яча в штангу, але рикошет від стійки призвів до того, що півзахисник просто заніс м’яча в ворота – 1:2.

Тепер уже Прикарпаття кинулося повертати хоча б нічию. І був же шанс! Коли Геник заробив штрафний у боротьбі з Плаксою, Радульський прямим ударом струсонув каркас воріт, а Михальчук із набігу добив надто неточно… Фінальний свисток…

В ослабленому кількома суттєвими втратами складі іванофранківці дали бій одному з фаворитів сезону, проте виграти в чернівчан вперше з 2023 року не змогли.

фото: Богдан Савлюк