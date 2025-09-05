City by blago: франківська відповідь столичним ЖК

Хто сказав, що життя великого міста доступне лише у мегаполісах? City by blago в Івано-Франківську руйнує цей стереотип. Адже йдеться про унікальний проєкт, який за масштабом, інфраструктурою та архітектурними рішеннями легко позмагається зі столичними.

Концепція простору all-in

«City» – новий район забудовник назвав не просто так, адже має амбітну мету – створити повноцінний міський простір, де все необхідне буде на відстані кількох кроків. Цей проєкт реалізується в прогресивному форматі live-work-play, тобто «живи, працюй, відпочивай» в одному просторі. Новий район – не лише житло, а й коворкінги, бізнес-центри, торговий центр та магазини, офіси, школа та садочок. А для досягнення work-life балансу – спортивна інфраструктура, кав’ярні та чисельні локації для відпочинку просто неба.

Підземний дворівневий паркінг та усі дороги тут теж підземні – забудовник прагне повністю звільнити двір від авто задля комфорту пішоходів і безпеки дітей.

Спортивна Мекка

Якісно відпочивати поруч з домом – це один з ключових запитів сучасного покупця нерухомості. Cпортивно-оздоровчий комплекс з басейном, рекреаційна зона площею 50 000 кв. м з озером та чисельними локаціями для прогулянок та відпочинку, поля для міні-гольфу, тенісні корти, мультифункціональні майданчики для командних ігор чи бадмінтону, чи просто щоб розслабитися на йозі – це абсолютно новий рівень якості життя, який запропонує City by blago. І це не рахуючи, що центральний міський парк – просто через дорогу від ЖК!

Холи-галереї

Стильні дизайнерські холи – це ще одна родзинка проєкту. Тут простір поділено на зони: затишний куток для очікування, мінібібліотека та зона з проєктором. Де-небудь ви бачили мінікінотеатри в холах будинків? А в City це буде його унікальною особливістю.

Перший в місті житловий комплекс із укриттями

City by blago стане першим в місті житловим комплексом із сертифікованими укриттями, розрахованими на комфортне перебування до 48 годин. Спуститися туди можна за лічені хвилини – ліфтом зі свого поверху.

Квартири, що втілюють мрії

Будівництво перших секцій вже триває, і перші будинки планують здати у 2027 році.

Тут спроєктовані квартири різного типу планування та площі: від 36 до 87 кв. м.

Умови купівлі

Забудовник пропонує купити квартиру в City by blago, сплативши всю суму одразу, або під виплат. Перший варіант вигідний тим, що покупець не ризикуєте переплатити, якщо ціна на квадратний метр почне рости.

А для тих, хто надає перевагу оплаті частинами, компанія пропонує вигідні умови розтермінування без відсотків.

Менеджери blago припускають, що вартість квадратних метрів у City by blago з часом буде лише зростати, тому рішення про купівлю квартири не рекомендують відкладати на потім.

Дізнатися більше про City by blago можна на сайті: https://blagodeveloper.com/projects/city-by-blago/

Або за телефоном: +38 (067) 691-81-25