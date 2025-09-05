Франківський професійний політехнічний ліцей оголосив набір на безоплатне навчання для людей з інвалідністю та ветеранів

Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей спільно з громадською організацією «Український професійний розвиток» розпочав набір на безоплатне навчання для осіб з інвалідністю та ветеранів.

Програма реалізується у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, пишуть Версії.

Програма підготовки електромонтажників

Навчання відбуватиметься за професією електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

«Програма передбачає здобуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації», — йдеться в інформації ліцею.

Учасники отримають комплексну підтримку:

перекваліфікацію або підвищення кваліфікації;

фінансову допомогу протягом навчання;

документ державного зразка після завершення курсу;

підтримку інтеграційного коуча, рекрутера, психолога (за потреби);

допомогу у працевлаштуванні.

Початок навчання та реєстрація

Перше навчання розпочнеться 29 вересня 2025 року. Зареєструватися можна онлайн за посиланням: https://forms.gle/vgFBsuLchZT2ZZ8Z8.

«Зареєструватися можна також, зателефонувавши за номерами +38 068 222 68 30 або +38 093 020 35 76», — йдеться у повідомленні організаторів.

Мета та завдання проєкту

Проєкт має назву «Навички для інклюзивності: навчання на робочому місці для активізації вразливих груп».

«Ініціатива спрямована на допомогу людям з інвалідністю та ветеранам реінтегруватися у суспільство та здобути затребувану професію», — наголошують організатори.

Професія електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж нині користується попитом серед роботодавців. Отримання кваліфікації сприятиме швидшому працевлаштуванню та економічній самостійності учасників.

Хто підтримує навчання

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Німеччини, Польщі та Естонії. Впровадження здійснюють організації Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Solidarity Fund PL (SFPL).

В Івано-Франківську до ініціативи долучився також Обласний ветеранський простір “Ветеран ПРО”, який підтримує ветеранів та сприяє їхній адаптації після повернення до цивільного життя.

Соціальна значущість програми

Реалізація програми сприяє розширенню можливостей для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Вона дозволяє отримати актуальні знання, практичні навички та підтримку у пошуку роботи.

«Проєкт має на меті активізацію вразливих груп населення та їхню інтеграцію на ринок праці», — йдеться в офіційному повідомленні.

Таким чином, ініціатива створює додаткові можливості для соціальної адаптації та професійного зростання людей з інвалідністю та ветеранів.