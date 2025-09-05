У Франківську проведуть благодійний фестиваль“На_шапку”. ПРОГРАМА

7 вересня у Палаці Потоцьких проведуть культурно-благодійну подію На_шапку FESTIVAL — цілісний день мистецтва, розваг і добрих справ для всієї родини. Вхід на захід — вільний.

Про це Галці повідомили організатори.

Фестиваль триватиме з 10:00 до 22:00 і поєднає концерти, ярмарок, майстер-класи, дитячі та сімейні розваги.

Концертна програма

13:00–15:00 — денний концерт молодих виконавців.

— денний концерт молодих виконавців. 18:00–22:00 — вечірня сцена, де виступатимуть гурти Глорія, Cateya Band, ШурдиН, LaBlur.

Протягом усього дня

Ярмарок майстрів-рукотворів

Майстер-класи для дітей та дорослих (гончарство, вибійка, малювання та ін.)

Фудкорти та частування

Атракціони для дітей і дорослих

Лазертаг

Фехтування та стрільба з лука від лицарів «Галицька Хоругва»

Майстерка побутових танців від «Плиска. Неформальний етнодвіж» (17:00 — 18:00)

Вистава та майстерка з водіння ляльки від Івано-Франківського академічного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки

Благодійна мета

Усі зібрані під час фестивалю кошти будуть спрямовані на закупівлю розморожувача плазми для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Вартість обладнання становить близько 600 000 грн.

Організатори

ГО «Громадська ініціатива Галичини»

БФ «Фундація доброчинців»

КП ПІК «Палац»

За підтримки БО «Тепле місто».

«На_шапку» FESTIVAL — це подія, що поєднує мистецтво та благодійність, дарує відпочинок для всієї родини та створює можливість кожному зробити свій внесок у життя дітей, які борються з хворобою.