У Франківську проведуть благодійний фестиваль“На_шапку”. ПРОГРАМА

7 вересня у Палаці Потоцьких проведуть культурно-благодійну подію На_шапку FESTIVAL — цілісний день мистецтва, розваг і добрих справ для всієї родини. Вхід на захід — вільний.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це Галці повідомили організатори.
Фестиваль триватиме з 10:00 до 22:00 і поєднає концерти, ярмарок, майстер-класи, дитячі та сімейні розваги.
Концертна програма
- 13:00–15:00 — денний концерт молодих виконавців.
- 18:00–22:00 — вечірня сцена, де виступатимуть гурти Глорія, Cateya Band, ШурдиН, LaBlur.
Протягом усього дня
- Ярмарок майстрів-рукотворів
- Майстер-класи для дітей та дорослих (гончарство, вибійка, малювання та ін.)
- Фудкорти та частування
- Атракціони для дітей і дорослих
- Лазертаг
- Фехтування та стрільба з лука від лицарів «Галицька Хоругва»
- Майстерка побутових танців від «Плиска. Неформальний етнодвіж» (17:00 — 18:00)
- Вистава та майстерка з водіння ляльки від Івано-Франківського академічного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки
Благодійна мета
Усі зібрані під час фестивалю кошти будуть спрямовані на закупівлю розморожувача плазми для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Вартість обладнання становить близько 600 000 грн.
Організатори
- ГО «Громадська ініціатива Галичини»
- БФ «Фундація доброчинців»
- КП ПІК «Палац»
За підтримки БО «Тепле місто».
«На_шапку» FESTIVAL — це подія, що поєднує мистецтво та благодійність, дарує відпочинок для всієї родини та створює можливість кожному зробити свій внесок у життя дітей, які борються з хворобою.