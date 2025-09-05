Як ветеран з Косова виготовляє гуцульські бартки, шаблі та мечі. ВІДЕО

Ветеран російсько-української війни Антон Фіцич з Івано-Франківщини після служби у Збройних силах відновив давнє захоплення ковальством та спеціалізується на виготовленні гуцульських барток, козацьких шабель і мечів часів Київської Русі.

Від ковальства до служби в армії

Антон Фіцич працює у кузні вже понад десять років. Спершу він разом із командою виготовляв побутові вироби з металу — ворота, лавки, ліхтарі та декоративні елементи.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

З початком повномасштабної війни чоловік залишив роботу та добровільно приєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, де вже служили його друзі.

“Знав, куди йду. Я не очікував якоїсь романтики цього всього. Її там і не було абсолютно”, — пригадує ветеран.

Його бойовий шлях пролягав через Бородянку, Лисичанськ, Бахмут та інші населені пункти, де бригада брала участь у штурмах і бойових діях.

Під час одного зі штурмів Антон дивом залишився живим.

“Ми йшли на штурм. Я хотів дістати павербанк і зарядити телефон, тоді й помітив, що він прострілений. Тобто в мене влучила куля, але павербанк і броня стримали”, — розповідає ветеран.

Він додав, що куля потрапила прямо у квітку “Едельвейс” на шевроні. На передовій Антон пробув недовго, адже у червні 2022 року під Лисичанськом отримав поранення. Після тривалої реабілітації він залишив службу.

Повернення до ковальства

Вдома Антон вирішив відновити давнє захоплення. Першим виробом стала бартка, яку він зробив для себе.

“Я зробив для себе і виставив у сторіс в Інстаграмі. І зразу почалися прохання: продай, продай. До години вже був перший клієнт”, — пригадує майстер.

Основними замовниками його виробів стали військові. Деякі роботи мають символічне значення, зокрема моделі, присвячені 108-му батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади.

“Це Риська наша 108. Для побратима 108-го батальйону. Одна бартка продалася на аукціоні за 260 тисяч гривень для збору на потреби бригади”, — каже Антон.

Особливості виробів

Майстер пояснює, що його бартки мають декоративний характер, але він намагається зберегти їхню практичність.

“Найпопулярніша чорна, я її так називаю. Це форма з двохперстнева. Вона сама бюджетна і виглядає достойно”, — зазначає коваль.

За його словами, натхненням для створення деяких моделей став фільм “Довбуш”.

Крім барток, Антон виготовляє шаблі та мечі.

“Мечі — це зброя наших предків. Вони використовувалися у X-XI століттях”, — розповідає він.

Він демонструє ескіз скандинавського типу, схожого на меч, знайдений у 2011 році. Для виготовлення таких виробів застосовується дамаська сталь.

На виготовлення однієї бартки Антону потрібно щонайменше три дні. Робота над мечем займає майже місяць. Такий тривалий процес впливає на вартість виробів, але замовлень майстру не бракує.

Антон відзначає, що у Косові, де він працює, активно розвивається мистецтво мусяжу — традиційна обробка металу, яка має значний культурний потенціал.