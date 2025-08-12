ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП на дорозі, патрульна поліція на місці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську 29-річна водійка автомобіля Nissan спричинила ДТП

Автор: Оксана Марушкевич
12/08/2025 18:11
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вкотре порушення правил дорожнього руху стало причиною ДТП за участі трьох автомобілів.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

“Учора на вулиці Довженка 29-річна водійка автомобіля Nissan не була уважна, при перестроюванні не надала перевагу авто Chery, що рухався в попутному напрямку, по інерції допустила зіткнення з автомобілем Citroen”, – йдеться у дописі.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Внаслідок цієї автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, тільки усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водійку Nissan патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

“Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе”, – застерігають правоохоронці.

Дорожньо-транспортна пригода на міському перехресті.