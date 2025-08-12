В Івано-Франківську 29-річна водійка автомобіля Nissan спричинила ДТП

Вкотре порушення правил дорожнього руху стало причиною ДТП за участі трьох автомобілів.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“Учора на вулиці Довженка 29-річна водійка автомобіля Nissan не була уважна, при перестроюванні не надала перевагу авто Chery, що рухався в попутному напрямку, по інерції допустила зіткнення з автомобілем Citroen”, – йдеться у дописі.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Внаслідок цієї автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, тільки усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

На водійку Nissan патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.