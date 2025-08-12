Лисецька громада та Агрономічна сільська рада обговорили спільні проблеми та перспективи розвитку

Делегація Агрономічної сільської ради з Вінниччини відвідала Лисецьку громаду. Гості ознайомилися з роботою структурних підрозділів селищної ради, закладів освіти, культури та охорони здоров’я, побували в місцевій пожежній охороні.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську ОВА

Вони також відвідали лінію з виготовлення паливних брикетів, що допомагає економити кошти в опалювальний сезон. Представники Агрономічної громади відзначили позитивний досвід колег у проєктній діяльності соціальних служб, ветеранській політиці, енергоефективності та збереженні традицій. Особливу увагу привернули напрацювання Лисецької лікарні у сфері реабілітаційної медицини та паліативної допомоги, які планують застосувати у себе.