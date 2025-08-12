На війні загинув сержант з Івано-Франківщини Білик Роман

Знову болюча втрата для Бурштинської громади. 9 серпня 2025 року, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув воїн Роман Білик.

Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника

Роман народився 29 червня 1980 року в селі Нижня Липиця Рогатинського району. З дитинства мешкав у Бурштині, де навчався і працював.

Після закінчення школи та професійно-технічного училища служив у армії, здобув фах у Бурштинському енергетичному коледжі та працював на Бурштинській ТЕС. Згодом – водієм на місцевому підприємстві.

23 лютого 2024 року став до лав Збройних Сил України. Командир міномету, сержант, нагороджений грамотою за сумлінну службу та відзначений медаллю «Ветеран війни». Пройшов бойові шляхи Сумщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Вірний присязі до останнього подиху, Роман тримав стрій у найгарячіших точках війни, віддаючи всі сили заради миру і свободи України.

Про дату прибуття Героя на щиті, прощання та чин похорону повідомлять додатково.