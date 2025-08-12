Після важких травм помер захисник Андрій Дидик з Франківщини

Сьогодні, на 33-му році життя, перестало битися серце відважного молодого захисника — Андрія Дидика. Воїн отримав важкі травми під час виконання бойового завдання.
“Андрій до останнього подиху вірив у перемогу України. Він віддав найдорожче — своє життя — за мир і свободу, щоб ми могли бачити світле небо без вибухів та чути дитячий сміх без страху.
Громада схиляє голови у скорботі, розділяючи невимовний біль втрати з родиною, близькими та побратимами Героя”, – йдеться у дописі.
Про час прибуття тіла Героя, прощання та чин похорону повідомлять додатково.