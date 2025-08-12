ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Після важких травм помер захисник Андрій Дидик з Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
12/08/2025 19:02
Сьогодні, на 33-му році життя, перестало битися серце відважного молодого захисника — Андрія Дидика. Воїн отримав важкі травми під час виконання бойового завдання.

Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинська міська рада.

“Андрій до останнього подиху вірив у перемогу України. Він віддав найдорожче — своє життя — за мир і свободу, щоб ми могли бачити світле небо без вибухів та чути дитячий сміх без страху.

Громада схиляє голови у скорботі, розділяючи невимовний біль втрати з родиною, близькими та побратимами Героя”, – йдеться у дописі.

Про час прибуття тіла Героя, прощання та чин похорону повідомлять додатково.