Після важких травм помер захисник Андрій Дидик з Франківщини

Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинська міська рада.

“Андрій до останнього подиху вірив у перемогу України. Він віддав найдорожче — своє життя — за мир і свободу, щоб ми могли бачити світле небо без вибухів та чути дитячий сміх без страху.

Громада схиляє голови у скорботі, розділяючи невимовний біль втрати з родиною, близькими та побратимами Героя”, – йдеться у дописі.