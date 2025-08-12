ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Оформлення ДТП, поліція на місці аварії вночі.
У Косові зіткнулися автомобілі “Audi” та “Volkswagen”: одна людина постраждала

Автор: Оксана Марушкевич
12/08/2025 19:26
За минулу добу поліцейські Івано-Франківської області правоохоронці задокументували дорожньо-транспортну пригоду в Косові. розпочато досудові розслідування.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

11 серпня близько 22:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Косові. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу.

Поліцейські встановили, що на перехресті вулиць Миру та Чорновола зіткнулися автомобілі «Audi 100» та «Volkswagen Golf». Водій «Audi 100», 21-річний житель села Красноїлля, під час проїзду перехрестя не надав переваги в русі та виїхав на головну дорогу, де допустив зіткнення з «Volkswagen Golf» під керуванням 18-річного мешканця села Старий Косів, який рухався головною дорогою.

Унаслідок аварії неповнолітній пасажир «Audi 100», 16-річний житель Красноїлля, отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до Косівської центральної районної лікарні. Водії тверезі.

