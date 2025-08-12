Два роки за ґратами проведе калушанин за поширення у TikTok закликів до повалення державної влади

Калуський міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який через свій акаунт у соцмережі TikTok поширював заклики до повалення конституційного ладу, збройного опору правоохоронцям, ТЦК та знищення представників української влади. Чоловіку присудили два роки ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду.

За матеріалами справи, обвинувачений створив у TikTok відкритий обліковий запис, який використовував для поширення публікацій графічних та відеоматеріалів із гаслами, що спонукали до повалення чинної влади України.

Зокрема, у червні 2024 року чоловік розмістив відео з текстом, що містив заклики до знищення народних депутатів, урядовців, президента та працівників його офісу.

Пізніше житель Калуша поширив ще один відеоролик, що спонукав українців брати зброю та чинити опір представникам влади, СБУ, поліції та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

На засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину й пояснив, що на момент публікацій не усвідомлював протиправності своїх дій та не знав про кримінальну відповідальність. Він розкаявся і пообіцяв більше не поширювати подібний контент.

Суд визнав його винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України й призначив покарання — два роки ув’язнення без конфіскації майна.