Простір формування успішних: чому вступники обирають Університет Короля Данила

В Україні триває етап подачі документів до закладів вищої освіти. Невдовзі стартує друга вступна хвиля, і стати студентами омріяних закладів зможуть вступники, які не отримали рекомендацій на бюджет до 6 серпня, інформує Правда.іф.

А тим, хто ще має сумніви, який виш обрати, студенти Університету Короля Данила розповідають, чому свого часу вступили саме в УКД.

Університет Короля Данила – заклад вищої освіти, вектор якого, попри новочасні виклики та суспільні трансформації, спрямований на гармонізацію освітнього процесу у ключі проєкції на відповідність чинним стандартам вищої освіти. Згідно з оцінками експертів Університет Короля Данила посідає чільні позиції з-поміж інших ЗВО. Відзначив приватний виш й заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в етері «Українського радіо», назвавши його одним із кращих приватних закладів України.

Студентка четвертого курсу спеціальності «Право», голова Студентської ради УКД Анна Мельничук, обираючи університет, надала перевагу приватному вишу, адже для себе шукала саме студентоцентричний простір – університет, де викладачі чують студента та не створюють певних рамок чи обмежень.

«Обираючи між державним та приватним університетом, я все ж таки зрозуміла, що приватний заклад має більше переваг. Власне, шукала університет, де студента будуть чути й реагуватимуть на його прохання та побажання і дозволять самовиражатися. Тому мені й відгукнувся УКД: тут я побачила задоволення цих вимог. Також, спілкуючись зі своїми друзями, які навчаються в інших університетах, можу сказати, що УКД справді відрізняється сучасним підходом та зручністю. Тут багато простору для власного розвитку, а викладачі завше допоможуть і підтримають. В Університеті Короля Данила цікаво та пізнавально, тут баланс навчання й практики, компетентні викладачі-практики, багато фахових запрошених спікерів, круті заходи. За час навчання в університеті я брала участь у наукових конференціях та правничих хакатонах, завдяки яким розширила коло власних знайомств. Також стала членкинею Ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування закладів вищої освіти при МОН, де ми обговорюємо нагальні проблеми й потреби студентства. А ще цьогоріч я стала учасницею навчальної програми Study tour to Poland, під час якої упродовж двох тижнів інтенсивно вивчала культуру Польщі, відвідувала безліч тренінгів і представляла УКД, розповідаючи про особливості навчання. Зізнаюсь, що дуже люблю УКД за людей, які тут працюють, за заходи та зустрічі, які організовують, за сучасний і комфортний простір, який створюють, за розвиток та позитивні емоції», – стверджує Анна.

Студентка третього курсу спеціальності «Менеджмент» Юлія Сіромаха переїхала з Києва в Івано-Франківськ, каже, що давно вирішила обрати винятково УКД і це вимушене рішення, спричинене повномасштабною війною, із часом стало одним із найвдаліших у її житті: «Для себе обрала саме УКД, бо було відчуття, що маю потрапити сюди. Іншого варіанту навіть не розглядала. Я знала, що хочу вступати на “Менеджмент” й, аналізуючи навчальний заклад, побачила, що в УКД студентам надають можливість практики під час навчання, тобто є змога організовувати різні заходи або брати в них участь, відвідувати тренінги.

Це для мене було дуже важливим. Привабив мене в УКД і високий рівень цифровізації навчання, насичене студентське життя, щирість і привітність викладачів, комфортні умови. І цей перелік можна продовжувати ще дуже довго. Завдяки університету я змогла отримати грошову стипендію від партнера УКД – ІТ компанії COAX.

Крім того, особисто мені подобається сам процес навчання. Навіть на третьому курсі я із задоволенням думаю про те, що попереду нові знайомства з цікавими людьми, яскраві заходи, улюблена кава в університетському кафе та безліч нових знань, навичок і можливостей.

А ще тішить впевненість, що навчальний рік, швидше за все, знову розпочнеться з традиційного підкорення гірських вершин, яке організовує університет».

Варто відзначити, що особливістю цьогорічної вступної кампанії для УКД стало те, що з вересня Університет Короля Данила виплачуватиме стипендії найкращим студентам. Попри приватну форму власності, виш пропонує гнучкі програми грантів для безкоштовного навчання молоді, а відтепер студенти з високими балами на мультипредметному тесті щомісяця отримуватимуть стипендію в розмірі 2000 гривень.

Крім того, університет пропонує внутрішні грантові програми для амбітних та талановитих молодих людей у межах діяльності Фонду імені отця Івана Луцького.

Більше про особливості навчання, гранти та стипендії можна дізнатися на офіційному сайті університету.