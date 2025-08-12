Скільки людей оголосили себе банкрутами на Франківщині у 2025 році

За перші шість місяців 2025 року на Івано-Франківщині 14 людей оголосили себе банкрутами.

Про це йдеться на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.

По Україні цьогоріч 577 громадян подали заяви про неплатоспроможність. Ця кількість збільшилася на 33% проти такого самого періоду у 2024.

Найбільше банкрутів у 2025 зареєстрували у Києві, на Київщині та Львівщині.

Кількість справ про банкрутство по роках:

2021 рік — 496;

2022 рік — 374;

2023 рік — 575;

2024 рік — 926;

шість місяців 2025 року — 577.

За даними Верховного суду, за останні п’ять років 2948 справ про банкрутство громадян було відкрито в Україні.

“Хоча й процедура банкрутства офіційно з’явилася ще у 2019 році, активно користуватися нею українці почали лише з 2021. 52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% — жінок. Гендерна різниця не є критичною та зберігається майже щороку. Наприклад, у 2021 домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки”, — йдеться на платформі Опендатабот.

Кількість справ про банкрутство в областях України у 2025

У середньому щодня три людини в Україні просять визнати їх неплатоспроможними.