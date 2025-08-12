У Галичі освятили пам’ятні стели полеглим на війні землякам

10 серпня 2025 року в Галичі освятили пам’ятні стели полеглим на російсько-українській війні бійцям.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади.

“Кожна пам’ятна стела — це гіркий біль втрати для рідних та близьких. Кожен із героїв — це історія мужності, відваги та самопожертви”, — йдеться у дописі.

У стелах увіковічили пам’ять Андрія Михайловського, Ігоря Іванова, Артура Волоп’янова, Ігоря Олійника, Івана Юськевича, Володимира Мацькевича, Василя Васенди, Станіслава Брандальського, Віктора Засєдка, Артура Піруса, Олексія Якимця, Івана Пащенка, Романа Глушка, Ярослава Федика, Володимира Чабака, Олександра Мірчука.

Під час церемонії освячення стел вручили медалі Івано-Франківської ОВА та обласної ради “За заслуги перед Прикарпаттям” рідним полеглих воїнів:

Івана Пащенка;

Романа Глушка;

Ярослава Федика;

Володимира Чабака;

Олександра Мірчука.