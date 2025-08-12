ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Де на Прикарпатті цього тижня ремонтуватимуть дороги
Де на Прикарпатті цього тижня ремонтують дороги. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 21:02
Цього тижня на дорогах державного значення Івано-Франківщини працюємо в межах експлуатаційного утримання дорожньої інфраструктури.

Ліквідація аварійної ямковості — локальними картами та пневмоструменевим методом на таких маршрутах:

  • Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (під’їзд до Коломиї);
  • Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути (ділянка Джурів – Новоселиця);
  • Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч (об’їзна Рожнятова);
  • Т-09-05 Делятин – Раківчик (Шепарівці, Іванівці);
  • Т-09-04 Озеряни – Кути (Кулачківці, Балинці, Бучачки);
  • Т-09-07 Залуква – Боднарів.

Інші заходи для підвищення безпеки руху:

  • обрізка елементів шляхопроводу, що нависають над колією (Н-09, км 353);
  • упорядкування узбіч після зсувів (Р-20 у с. Ясенів Пільний, Р-24 у с. Мишин);
  • влаштування кюветів і профілювання узбіч у с. Великий Ключів, Р-24);
  • демонтаж старих, монтаж та встановлення нових знаків (Р-24, Косів);
  • встановлення попереджувальних знаків на Р-84 Бібрка – Бурштин – Калуш;
  • ремонт бар’єрного огородження, пошкодженого внаслідок ДТП;
  • оновлення дорожньої розмітки;
  • прибирання та вирівнювання узбіч;
  • скошування трави на узбіччях та біля зупинок;
  • вирубка й подрібнення порослі.

Важливий об’єкт тижня – аварійний міст на Р-24 у с. Яворів. Стару конструкцію вже демонтовано, триває підготовка до монтажу нових модульних елементів задля швидкого відновлення сполучення.

