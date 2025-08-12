Де на Прикарпатті цього тижня ремонтують дороги. ФОТО

Цього тижня на дорогах державного значення Івано-Франківщини працюємо в межах експлуатаційного утримання дорожньої інфраструктури.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Ліквідація аварійної ямковості — локальними картами та пневмоструменевим методом на таких маршрутах:
- Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (під’їзд до Коломиї);
- Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути (ділянка Джурів – Новоселиця);
- Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч (об’їзна Рожнятова);
- Т-09-05 Делятин – Раківчик (Шепарівці, Іванівці);
- Т-09-04 Озеряни – Кути (Кулачківці, Балинці, Бучачки);
- Т-09-07 Залуква – Боднарів.
Інші заходи для підвищення безпеки руху:
- обрізка елементів шляхопроводу, що нависають над колією (Н-09, км 353);
- упорядкування узбіч після зсувів (Р-20 у с. Ясенів Пільний, Р-24 у с. Мишин);
- влаштування кюветів і профілювання узбіч у с. Великий Ключів, Р-24);
- демонтаж старих, монтаж та встановлення нових знаків (Р-24, Косів);
- встановлення попереджувальних знаків на Р-84 Бібрка – Бурштин – Калуш;
- ремонт бар’єрного огородження, пошкодженого внаслідок ДТП;
- оновлення дорожньої розмітки;
- прибирання та вирівнювання узбіч;
- скошування трави на узбіччях та біля зупинок;
- вирубка й подрібнення порослі.
Важливий об’єкт тижня – аварійний міст на Р-24 у с. Яворів. Стару конструкцію вже демонтовано, триває підготовка до монтажу нових модульних елементів задля швидкого відновлення сполучення.