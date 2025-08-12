В Івано-Франківську відбудеться ГАСТРОФЕСТ: два дні музики та смаколиків

23–24 серпня в Палаці Потоцьких пройде найсмачніше свято літа – ГАСТРОФЕСТ. Організатори обіцяють поєднати гастрономію та живу музику просто в серці Івано-Франківська.
Передає Правда.іф.
Подія розпочинатиметься щодня о 12 годині гастроярмарком, а о 18 годині стартуватиме концертна програма.
Серед учасників сцени:
23 серпня – KRISTONKO, DIMA PROKOPOV, KOSMIRAK, TAYNA
24 серпня – CHICO & QATOSHI, KAZAXOSLAV, ТОНІ БРАСКО, ASHYK, PAUCHEK
На гостей чекають десятки фудкортів із різноманітними стравами, крафтові напої, chill-зони, фотозони та розваги.
Квитки можна придбати на karabas.com