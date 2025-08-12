ССО знищили російський радар “Скала-М” в окупованому Криму

Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

“ТРЛК-10 “Скала-М” — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару до 350 км”, — йдеться у повідомленні.