У Калуші забудовники заборгували місцевому бюджету понад 8 мільйонів гривень

Калуська окружна прокуратура заявила позови про стягнення понад 8,8 мільйона гривень пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Ці кошти забудовники міста Калуша безпідставно утримували, не сплативши їх до місцевого бюджету.
Йдеться про двох забудовників, які у період з 2017 по 2022 роки збудували та здали в експлуатацію багатоквартирні житлові будинки, проте не внесли обов’язкові пайові внески.
Перший об’єкт розташований на проспекті Лесі Українки — багатоповерховий житловий будинок з комерційними приміщеннями. Забудовник не сплатив до бюджету 7 млн 713 тис. грн пайових внесків.
Другий — багатоквартирний житловий будинок на вулиці Драгоманова-Малицької, за який сума несплачених внесків становить 1 млн 97 тис. грн.
Загалом Калуська міська рада недоотримала понад 8,8 мільйона гривень
Наразі Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справах і призначив їх до розгляду. Робота з повернення коштів до місцевого бюджету триває.