У Калуші забудовники заборгували місцевому бюджету понад 8 мільйонів гривень

Калуська окружна прокуратура заявила позови про стягнення понад 8,8 мільйона гривень пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Ці кошти забудовники міста Калуша безпідставно утримували, не сплативши їх до місцевого бюджету.

Йдеться про двох забудовників, які у період з 2017 по 2022 роки збудували та здали в експлуатацію багатоквартирні житлові будинки, проте не внесли обов’язкові пайові внески.

Перший об’єкт розташований на проспекті Лесі Українки — багатоповерховий житловий будинок з комерційними приміщеннями. Забудовник не сплатив до бюджету 7 млн 713 тис. грн пайових внесків.

Другий — багатоквартирний житловий будинок на вулиці Драгоманова-Малицької, за який сума несплачених внесків становить 1 млн 97 тис. грн.

Загалом Калуська міська рада недоотримала понад 8,8 мільйона гривень

Наразі Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справах і призначив їх до розгляду. Робота з повернення коштів до місцевого бюджету триває.