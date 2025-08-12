Івано-Франківська митниця підбила підсумки роботи за сім місяців

За період із січня по липень 2025 року до державного бюджету було перераховано податків та зборів на загальну суму майже 3,6 млрд грн.

Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської митниці.

Це стало можливим завдяки активній зовнішньоторговельній діяльності в регіоні. За сім місяців 2025 року експортно-імпортні операції здійснювали 832 підприємства Прикарпаття, а також 340 суб’єктів господарювання з інших областей України, які працюють у зоні діяльності митниці.

Загальний зовнішньоторговельний обіг за цей період склав 757,2 млн доларів США, що на 0,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Зокрема, обсяг імпорту перевищив 387 млн доларів США, а експорту — 370,1 млн доларів США, що на 2% більше, ніж за сім місяців 2024 року.