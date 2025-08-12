ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Івано-Франківська митниця підбила підсумки роботи за сім місяців
Івано-Франківська митниця підбила підсумки роботи за сім місяців

Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 22:37
За період із січня по липень 2025 року до державного бюджету було перераховано податків та зборів на загальну суму майже 3,6 млрд грн.

Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської митниці.

Це стало можливим завдяки активній зовнішньоторговельній діяльності в регіоні. За сім місяців 2025 року експортно-імпортні операції здійснювали 832 підприємства Прикарпаття, а також 340 суб’єктів господарювання з інших областей України, які працюють у зоні діяльності митниці.

Загальний зовнішньоторговельний обіг за цей період склав 757,2 млн доларів США, що на 0,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Зокрема, обсяг імпорту перевищив 387 млн доларів США, а експорту — 370,1 млн доларів США, що на 2% більше, ніж за сім місяців 2024 року.