ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У селі Побережжя попрощаються з полеглим прикарпатцем Іваном Гудимою
Диван на коліщатках в темній вітальні

У селі Побережжя попрощаються з полеглим прикарпатцем Іваном Гудимою

Автор: Петро Якимчук
13/08/2025 07:25
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У середу, 13 серпня, у селі Побережжя проведуть в останню дорогу загиблого Івана Гудими

Вчора, 12 серпня, громада з болем у серці зустріла свого Героя — Гудиму Івана передає Правда ІФ з посиланням на Єзупільску громаду

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Він загинув 2 серпня, віддавши своє життя за свободу та незалежність України. Його зустрічали в рідному селі Побережжя з квітами, сльозами та схиленими головами.

Іван був вірним сином своєї землі, сміливим воїном і справжнім патріотом. Його подвиг — це приклад незламності, мужності та любові до Батьківщини.

Люди на подвір'ї з українськими прапорами

Чин похорону відбудеться у середу, 13 серпня , о 13:00 год.

Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну.

Український військовий у камуфляжній формі в лісі
Іван Гудима