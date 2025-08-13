У селі Побережжя попрощаються з полеглим прикарпатцем Іваном Гудимою

У середу, 13 серпня, у селі Побережжя проведуть в останню дорогу загиблого Івана Гудими

Вчора, 12 серпня, громада з болем у серці зустріла свого Героя — Гудиму Івана передає Правда ІФ з посиланням на Єзупільску громаду

Він загинув 2 серпня, віддавши своє життя за свободу та незалежність України. Його зустрічали в рідному селі Побережжя з квітами, сльозами та схиленими головами.

Іван був вірним сином своєї землі, сміливим воїном і справжнім патріотом. Його подвиг — це приклад незламності, мужності та любові до Батьківщини.

Чин похорону відбудеться у середу, 13 серпня , о 13:00 год.

Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну.