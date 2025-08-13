Якою буде погода на Франківщині 13 серпня

У середу, 13 серпня, на Івано-Франківщині синоптики прогнозують малу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман.

Повітря прогріється до 30° тепла. Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, передає Правда ІФ

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 9-11°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30° тепла. По області вночі прогнозують 8-13°, вдень — 25-30° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 5-10°, вдень — 20-25° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

13 та 14 серпня в Івано-Франківську, Долині, Коломиї та Яремчі очікується надзвичайно висока та висока пожежна небезпека, повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.