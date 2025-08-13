У Бурштині поховали 22-річного Героя Романа Гречуха ФОТО

Вчора, 12 серпня, у Бурштині проводжали в останюю дорогу юного Захисника – Романа Гречуха.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У День молоді, коли він мав би насолоджуватися життям, мріяти, жартувати, будувати плани, 22-річний Роман повернувся додому на щиті.

Зустріч скорботного кортежу Романа Гречуха

Доросле життя тільки починалося, але війна безжально змінює долі, забирає найкращих, змушує наших дітей та молодь ставати дорослими надто рано.

Роман народився 1 грудня 2002 року у великій родині Орисі та Миколи, де вже підростало четверо братів та дві сестрички. Він – найменший, найулюбленіший, трішки бешкетник, якого всі любили й оберігали.

Навчався у Рогатинській школі, був старанним учнем, захоплювався різьбою по дереву – його роботи відзначалися на багатьох конкурсах. Але обрав іншу професію – здобував фах кухаря у Бурштинському торговельно-економічному коледжі.

Та війна перекреслила плани. У свої 20 років Роман чітко усвідомив відповідальність перед Батьківщиною. Узимку 2023 року вступив до лав Збройних Сил України, став воїном легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Був відважним, щирим, відданим побратимом.

У липні 2025 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку зв’язок з ним обірвався. Тижні невідомості, молитви й надія… А 11 серпня найстрашніша здогадка підтвердилась – Роман загинув.

Полеглий Роман Гречух

Бурштин зустрічав свого Героя ласкавим сонцем, квітами та невимовним жалем. До рідного подвір’я зійшлася численна громада: рідні, друзі, сусіди, побратими – усі, хто хотів віддати шану, промовити молитву, подякувати та підтримати згорьовану родину.

Траурна процесія пройшлася знайомими вуличками до храму Воздвиження Чесного Хреста. Панахиду очолив парох отець Михайло Трощук разом із священниками громади, молячись за вічний спочинок душі Романа. Останній спочинок він знайшов на Алеї Слави – серед тих, хто віддав життя за Україну.

Роман приєднався до Небесного війська, щоб берегти наше небо.