Сили оборони України знищили близько 900 російських окупантів за минулу добу
Автор: Петро Якимчук
13/08/2025 08:30
Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel – близько / about 1066110 (+890) осіб / persons
  • танків / tanks – 11099 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23127 (+8) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31429 (+23) од
  • РСЗВ / MLRS – 1465 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+2) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 50852 (+99)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+2)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58265 (+46)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3937 (+0)

Дані уточнюються.

Втрати росіян станом на 13 серпня 2025 року