Прикарпатські рятувальники попереджають про пожежну небезпеку

13 – 14 серпня по м. Івано-Франківську очікується надзвичайно висока (5-го), м. Долина, м. Коломия та м. Яремче висока (4-го) класу пожежна небезпека.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

15 серпня м. Івано-Франківськ, м. Долина та м. Коломия надзвичайно висока (5-го), м. Яремче висока (4-го) класу пожежна небезпека.

“Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки! Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях”, – пише в дописі.

У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.