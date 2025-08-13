Мер Франківська заявив про критичну нестачу працівників на підприємствах міста

Міський голова Руслан Марцінків заявив про критичну нестачу працівників на підприємствах міста. Новозбудовані заводи не можуть повноцінно функціонувати через брак кадрів.
Про це інформує “Галка” з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа в етері на “РАІ”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За словами Марцінківа, місто наразі не може забезпечити побудовані заводи достатньою кількістю робочої сили. Однією з причин він називає мобілізацію.
“На даний момент ми не можемо забезпечити ті заводи, які зараз побудовані, робочою силою. На жаль, через мобілізації”, – зазначив мер.
Марцінків навів приклад німецького підприємства, яке побудувало новий завод, але не може набрати достатньо працівників. При цьому зарплата на виробництві, за словами мера, “більш-менш нормальна”.
“Є підприємства, які пропонують гнучкий графік роботи — можна працювати по дві години, у вихідні або вночі”.
Аналогічну ситуацію мер розповів і про завод “Електролюкс”, який виробляє пральні машини. А, наприклад, запорізьке підприємство планувало розширюватися в Івано-Франківську, але теж не може знайти працівників
“Гріх би було сказати, що зараз не можна знайти роботу”, – підсумував Марцінків.