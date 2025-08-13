ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей на фоні фіолетової стіни
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті відбулося засідання Координаційного центру з психічного здоров’я. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 10:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Прикарпатті, у Верховині, відбулося виїзне засідання Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, присвячене реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», що ініційована першою леді Оленою Зеленською.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську ОВА

Захід відбувся під керівництвом голови Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Оксани Збітнєвої, за участі експертки цього центру Ольги Горбаньової, заступників та заступниць керівників обласних держаних (військових) адміністрацій, які визначені відповідальними за впровадження цієї Програми в областях. Івано-Франківський регіон на семінарі представили заступниця голови ОВА Людмила Сірко та регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Лариса Підвербецька.

Група людей на діловій зустрічі у залі.

Під час засідання розглянули напрямки впровадження комунікаційної кампанії «Ти як?» у розрізі регіональних майданчиків.

Керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Оксан Збітнєва зауважила, що Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» органічно впроваджується в регіонах. З боку громад сформувався запит на інтеграцію компонентів ментального здоров’я. Цей захід покликаний зібрати унікальні універсальні рішення, що можуть за потреби бути адаптовані та використані в інших областях. Одна з головних задач цього семінару – сформувати критерії визначення потенціалу громад, що долучаються до впровадження програми «Ти як?».

Людмила Сірко розповіла, що в області працює 18 Центрів життєстійкості, 9 – ветеранських просторів, загалом в громадах та 800 фахівців надають психосоціальні послуги. У закладах охорони здоров’я функціонують 6 Центрів ментального здоров’я. Загалом 24 ЗОЗ надають реабілітаційну амбулаторну та стаціонарну допомогу, працює 50 мультидисциплінарних команд. 100% всіх сімейних лікарів та медсестер/медбратів пройшли навчання ВООЗ mhGAP. У сфері освіти лише за півроку проведено понад 2 600 заходів і 8 600 уроків ментального здоров’я. В Івано-Франківському національному медичному університеті відкрито власний Центр ментального здоров’я й також запроваджено нові спеціальності – медична психологія, дитяча психіатрія, клінічна психологія та психотерапія для лікарів-психологів. Своїм пріоритетним проєктом в межах «Ти як?» область обрала – «Ветеранський простір: піклування про ментальне здоров’я». Учасники воркшопу визнали такий підхід успішним прикладом мультисекторальності.

Зошит ВООЗ України з ментального здоров'я

Окрему увагу приділили визначенню кроків спільної роботи в межах міжсекторальної взаємодії, створення нових сервісів, здійсненню обміну між областями психологічними, освітніми програмами для фахівців, впровадженню маршрутів психосоціальної допомоги в кожній громаді та залученню тренерів з різних областей.