На Прикарпатті відбулося засідання Координаційного центру з психічного здоров’я. ФОТО

На Прикарпатті, у Верховині, відбулося виїзне засідання Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, присвячене реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», що ініційована першою леді Оленою Зеленською.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську ОВА

Захід відбувся під керівництвом голови Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Оксани Збітнєвої, за участі експертки цього центру Ольги Горбаньової, заступників та заступниць керівників обласних держаних (військових) адміністрацій, які визначені відповідальними за впровадження цієї Програми в областях. Івано-Франківський регіон на семінарі представили заступниця голови ОВА Людмила Сірко та регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Лариса Підвербецька.

Під час засідання розглянули напрямки впровадження комунікаційної кампанії «Ти як?» у розрізі регіональних майданчиків.

Керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Оксан Збітнєва зауважила, що Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» органічно впроваджується в регіонах. З боку громад сформувався запит на інтеграцію компонентів ментального здоров’я. Цей захід покликаний зібрати унікальні універсальні рішення, що можуть за потреби бути адаптовані та використані в інших областях. Одна з головних задач цього семінару – сформувати критерії визначення потенціалу громад, що долучаються до впровадження програми «Ти як?».

Людмила Сірко розповіла, що в області працює 18 Центрів життєстійкості, 9 – ветеранських просторів, загалом в громадах та 800 фахівців надають психосоціальні послуги. У закладах охорони здоров’я функціонують 6 Центрів ментального здоров’я. Загалом 24 ЗОЗ надають реабілітаційну амбулаторну та стаціонарну допомогу, працює 50 мультидисциплінарних команд. 100% всіх сімейних лікарів та медсестер/медбратів пройшли навчання ВООЗ mhGAP. У сфері освіти лише за півроку проведено понад 2 600 заходів і 8 600 уроків ментального здоров’я. В Івано-Франківському національному медичному університеті відкрито власний Центр ментального здоров’я й також запроваджено нові спеціальності – медична психологія, дитяча психіатрія, клінічна психологія та психотерапія для лікарів-психологів. Своїм пріоритетним проєктом в межах «Ти як?» область обрала – «Ветеранський простір: піклування про ментальне здоров’я». Учасники воркшопу визнали такий підхід успішним прикладом мультисекторальності.

Окрему увагу приділили визначенню кроків спільної роботи в межах міжсекторальної взаємодії, створення нових сервісів, здійсненню обміну між областями психологічними, освітніми програмами для фахівців, впровадженню маршрутів психосоціальної допомоги в кожній громаді та залученню тренерів з різних областей.