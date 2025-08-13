Понад 700 вакансій у Франківську: шукають працівників на різні спеціальності

Івано-Франківська філія обласного центру зайнятості пропонує понад 700 вакансій у різних сферах.

Фіртка розповідає про актуальні вакансії станом на серпень.

Так, серед актуальних пропозицій — робітничі спеціальності, такі як авторемонтники, електромонтери, електрозварники, швачки, водії, двірники та прибиральники службових приміщень.

Також є пропозиції для офісних працівників — бухгалтерів, менеджерів, економістів, адміністраторів. У сфері торгівлі та обслуговування шукають продавців, касирів, продавців-консультантів, перукарів і манікюрниць.

Для творчих фахівців відкриті вакансії кондитерів, пекарів, флористів, художників-модельєрів і розмалювальників по склу. Пропонують роботу і для медиків та педагогів — шукають лікарів, медсестер, фармацевтів, вчителів, вихователів та асистентів вихователя.

Повний перелік вакансій можна переглянути за посиланням.

За деталями звертайтесь в Івано-Франківську філію обласного центру зайнятості: Івано-Франківськ, вулиця Набережна імені Василя Стефаника, 34Б. Або телефонуйте: 096 0166198.