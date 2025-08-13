На війні загинув воїн з Прикарпаття Роман Білик

23 лютого 2024 року Роман став до лав Збройних Сил України. Командир міномету, сержант. Пройшов крізь фронтові дороги Сумщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Серце захисника перестало битися 9 серпня 2025 року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Рогатинську міськраду

Роман Михайлович Білик народився 29 червня 1980 року в селі Нижня Липиця на Рогатинщині. Дитинство його минуло в Бурштині. Після школи та професійно-технічного училища була служба в армії, навчання у Бурштинському енергетичному коледжі, робота на Бурштинській ТЕС, а згодом працював водієм на місцевому підприємстві. З 2012 року разом із сім’єю жив у селі Конюшки.

” Сьогодні разом із вами, рідні, близькі, побратими, плаче вся громада. Здається, що світ зупинився, а час втратив сенс… Але подвиг Героя ніколи не зникне у тиші забуття. Він житиме у пам’яті тих, кого він захищав, у серцях тих, кому подарував шанс на життя. Вічна пам’ять і слава Герою — Роману Білику”, – йдеться в дописі.

Поховають Героя у місті Бурштин. Про дату прибуття, прощання та чин похорону військового офіційний сайт Бурштинської громади повідомить додатково.