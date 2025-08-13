ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жіноча команда з гандболу виграє бронзовий турнір
Гандболістки з Городенківщини здобули бронзові медалі на Чемпіонаті Європи-2025

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 11:05
Вихованки Городенківської ДЮСШ Христина Косменко, Ольга Михайлюк, Юлія Боднарчук та Марина Петренко у складі збірної України з гандболу здобули бронзові медалі Чемпіонату Європи-2025.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міськраду.

Особлива гордість — Юлія Боднарчук визнана “Кращою воротаркою Європейської першості”!

Всі чотири спортсменки — уродженки села Чернятин.