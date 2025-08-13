ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Калуській громаді визначать вартість безоплатного харчування для учнів та вихованців на 2025 рік

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 11:25
Виконавчий комітет Калуської міської ради найближчим часом ухвалить рішення про встановлення вартості безоплатних сніданків та обідів для учнів і вихованців закладів освіти громади на період з 8 вересня по 26 грудня 2025 року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуську міську раду

Зокрема, проєктом рішення передбачено:

  • 2906 учнів 1–4 класів отримуватимуть сніданки вартістю 50 грн (70 % – кошти держсубвенції, 30 % – кошти місцевого бюджету), що становить 145,3 тис. грн на день.
  • 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (5–11 класи) – сніданки по 55 грн (2,53 тис. грн на день).
  • 64 учні з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (5–11 класи) – по 55 грн (3,52 тис. грн на день).
  • 6 учнів спеціального класу Калуського ліцею №4 – по 55 грн (330 грн на день).
  • 216 учнів із малозабезпечених сімей (5–11 класи) – по 55 грн (11,88 тис. грн на день).
  • 11 учнів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи – по 55 грн (605 грн на день).
  • 251 учень з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, постраждалих внаслідок війни – по 55 грн (13,81 тис. грн на день).
  • 574 учні з родин військовослужбовців та загиблих (померлих) захисників, зниклих безвісти (в полоні) – по 55 грн (31,57 тис. грн на день).
  • 47 учнів спортивних класів Калуського ліцею №6 – сніданки та обіди по 105 грн (4,04 тис. грн на день).
  • Харчування дітей у дошкільних підрозділах Вістівської та Сівка-Калуської гімназій, а також Тужилівського ліцею – 75 грн (60 % – батьківська плата, 40 % – кошти місцевого бюджету).

Рішення, яке приймуть, буде спрямоване на забезпечення якісного та повноцінного харчування дітей пільгових категорій і дошкільнят, із залученням як державних, так і місцевих ресурсів.