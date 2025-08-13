У Калуській громаді визначать вартість безоплатного харчування для учнів та вихованців на 2025 рік

Виконавчий комітет Калуської міської ради найближчим часом ухвалить рішення про встановлення вартості безоплатних сніданків та обідів для учнів і вихованців закладів освіти громади на період з 8 вересня по 26 грудня 2025 року.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуську міську раду

Зокрема, проєктом рішення передбачено:

2906 учнів 1–4 класів отримуватимуть сніданки вартістю 50 грн (70 % – кошти держсубвенції, 30 % – кошти місцевого бюджету), що становить 145,3 тис. грн на день.

46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (5–11 класи) – сніданки по 55 грн (2,53 тис. грн на день).

64 учні з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (5–11 класи) – по 55 грн (3,52 тис. грн на день).

6 учнів спеціального класу Калуського ліцею №4 – по 55 грн (330 грн на день).

216 учнів із малозабезпечених сімей (5–11 класи) – по 55 грн (11,88 тис. грн на день).

11 учнів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи – по 55 грн (605 грн на день).

251 учень з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, постраждалих внаслідок війни – по 55 грн (13,81 тис. грн на день).

574 учні з родин військовослужбовців та загиблих (померлих) захисників, зниклих безвісти (в полоні) – по 55 грн (31,57 тис. грн на день).

47 учнів спортивних класів Калуського ліцею №6 – сніданки та обіди по 105 грн (4,04 тис. грн на день).

Харчування дітей у дошкільних підрозділах Вістівської та Сівка-Калуської гімназій, а також Тужилівського ліцею – 75 грн (60 % – батьківська плата, 40 % – кошти місцевого бюджету).

Рішення, яке приймуть, буде спрямоване на забезпечення якісного та повноцінного харчування дітей пільгових категорій і дошкільнят, із залученням як державних, так і місцевих ресурсів.