В Івано-Франківську проведуть Всеукраїнський турнір “Кубок міста” з боксу

Всеукраїнського турніру “Кубок міста Івано-Франківська” з боксу серед дорослих, молоді та жінок-молоді присвячений Дню Незалежності України та відновленню діяльності ГО “Федерація боксу м. Івано-Франківська” .

Пише Правда.ІФ

Цілі і завдання заходу:

Вшанування Дня Незалежності України як державного свята, що об’єднує суспільство навколо цінностей свободи, сили та гідності.

Популяризація та розвиток боксу в м. Івано-Франківськ та Україні.

Вшанування пам’яті загиблих воїнів та спортсмена, воїна, майстра спорту України та колишнього президента ГО “Федерація боксу м. Івано-Франківська” Віталія Мерінова.

Підвищення рівня спортивної майстерності.

Формування національної свідомості, патріотизму та громадської ефективності молоді через спортивну діяльність.

Турнір проводиться з ініціативи “Федерації боксу м. Івано-Франківська”. Окрім цього, на змагання завітає команда боксерів з Дніпра.