ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Афіша боксерського турніру в Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську проведуть Всеукраїнський турнір “Кубок міста” з боксу

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 11:32
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Всеукраїнського турніру “Кубок міста Івано-Франківська” з боксу серед дорослих, молоді та жінок-молоді присвячений Дню Незалежності України та відновленню діяльності ГО “Федерація боксу м. Івано-Франківська” .

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ

Цілі і завдання заходу:

  • Вшанування Дня Незалежності України як державного свята, що об’єднує суспільство навколо цінностей свободи, сили та гідності.
  • Популяризація  та розвиток боксу в м. Івано-Франківськ та Україні.
Кубок Івано-Франківська з боксу, 22 серпня 2025.
  • Вшанування пам’яті загиблих воїнів та спортсмена, воїна, майстра спорту України та колишнього президента ГО “Федерація боксу м. Івано-Франківська” Віталія Мерінова.
  • Підвищення рівня спортивної майстерності.
  • Формування національної свідомості, патріотизму та громадської ефективності молоді через спортивну діяльність.

Турнір проводиться з ініціативи “Федерації боксу м. Івано-Франківська”. Окрім цього, на змагання завітає команда боксерів з Дніпра.