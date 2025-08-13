Робоче місце без бар’єрів: держава дає ветеранам з інвалідністю до 120 тис. грн



Роботодавці можуть отримувати компенсацію від держави за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами з інвалідністю та після служби повертаються на свої місця роботи. Так само кошти виплачують і самозайнятим ветеранам та ФОПам з інвалідністю, коли вони відновлюють свій бізнес, започатковують нову або розвивають уже діючу власну справу.



Про це нагадує голова партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк, пише Правда.ІФ.

“Повернення до мирного життя – складний, але важливий етап для кожного ветерана чи ветеранки. Йдучи на війну, вони залишили в тилу рідних і близьких, залишили свою роботу, а подекуди свій бізнес і партнерів. Саме тому завдання держави підставити плече нашим Героям, допомогти фізично та психологічно відновитися, відкрити бізнес, знайти роботу – загалом максимально повернути те життя, яке вони мали до армії. Ветеранам і ветеранкам не потрібна милостиня, їм потрібний шанс. Шанс стати успішним лідером громади чи політиком. Шанс стати успішним підприємцем. Шанс повернутися до своєї старої чи отримати нову високооплачувану професію. І українська влада – Президент, Кабмін, парламент, зокрема й партія “Слуга Народу” – подбали, щоб запрацювали такі конкретні можливості”, – говорить Олена Шуляк.

У політичній силі “Слуга Народу” зазначають, що в середньому вартість одного облаштованого місця для ветерана чи ветеранки з інвалідністю становить 78 тис. грн (максимально для І групи – 120 тис. грн, максимально для ІІ групи – 80 тис. грн). Така компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, спеціалізовані меблі, крісла колісні та транспортери для піднімання сходами з електроприводами, клавіатури зі шрифтом Брайля тощо.

“Такі виплати від держави дають змогу ветеранам і ветеранкам з інвалідністю повернутися на своє робоче місце, заброньоване за ними на час їхньої військової служби. І це місце має бути пристосоване та обладнане з урахуванням їхніх потреб. Такий підхід відповідає сучасним принципам інклюзивної організації робочого простору. Мова йде не лише про відновлення професійної діяльності, а й про збереження гідності, прояв вдячності, забезпечення рівних можливостей, а головне – про соціальну реабілітацію та самореалізацію”, – пояснюють у “Слузі Народу”.

Таку компенсацію надають не тільки роботодавцям, які працевлаштовують ветеранів і ветеранок, а й тим, хто бере на роботу цивільного українця з інвалідністю. У партії “Слуга Народу” говорять, що загалом за останні два роки сума виплат сягнула вже 254 млн грн.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі “Дія” або офлайн у центрі зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Нагадаємо також: виплачує держава, окрім цього, і компенсації на часткову оплату праці тим працедавцям, які працевлаштували ветерана чи ветеранку – до 8 тис. грн щомісяця протягом пів року.

Кошти на освіту

Українська влада продовжує допомагати захисникам та захисницям не тільки працевлаштовуватися, а й здобувати нові навички, знання і освіту. Так, до 15 прожиткових мінімумів – зараз це 45,4 тис. грн – держава компенсує за професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності та навчання в магістратурі. Ця сума, говорять у партії “Слуга Народу”, покриває вартість навчання за контрактом або повністю, або більшу частину суми.

Скористатися компенсацією, додають у політичній силі, можуть самі ветерани, ветеранки, їхні рідні – дружина або чоловік та діти до 23 років, члени загиблих чи померлих ветеранів війни, захисників і захисниць, а також ті, хто мають особливі заслуги перед Україною, та їхні рідні.

У партії “Слуга Народу” також нагадують, що ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати й до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми “Власна справа”.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, парламент закріпив розвиток ветеранського спорту як один із головних напрямів роботи Мінветеранів. Це велика перемога для всієї спільноти, оскільки таке рішення дає імпульс для розвитку цього спорту, підкріплює його системними рішеннями. Створюється єдина система координації ветеранського спорту, яка дасть змогу розширити структуру ветеранських організацій, посилити рівень підготовки команд до міжнародних змагань, збільшити кількість змагань і їхню локалізацію на обласному й районному рівнях.