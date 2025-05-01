В одній із громад на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби

З метою вшанування пам’яті полеглого воїна старшого сержанта Ковцуняка Василя Нижньовербізька громада оголосила 1 та 2 травня – днями жалоби.

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Пише Правда.іф з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.

Захисник помер внаслідок поранення, отриманого в зоні бойових дій.

У дні жалоби на всій території громади будуть приспущені державні прапори та не проводитимуться розважальні заходи.



Нижньовербізька сільська рада