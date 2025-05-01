У Тисі виявили чергового потопельника. ФОТО

У четвер, першого травня, під час моніторингу річкової ділянки українсько-угорського кордону прикордонний наряд відділення «Бодалово» Мукачівського прикордонного загону виявив тіло людини.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Загиблий перебував у воді поблизу українського берега річки Тиса.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та Національної поліції. Особу потопельника наразі встановлюють правоохоронці. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 46-й випадок виявлення тіла у Тисі прикордонниками.