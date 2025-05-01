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У Тисі виявили чергового потопельника
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тисі виявили чергового потопельника. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
01/05/2025 21:10
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У четвер, першого травня, під час моніторингу річкової ділянки українсько-угорського кордону прикордонний наряд відділення «Бодалово» Мукачівського прикордонного загону виявив тіло людини.

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Загиблий перебував у воді поблизу українського берега річки Тиса.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та Національної поліції. Особу потопельника наразі встановлюють правоохоронці. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 46-й випадок виявлення тіла у Тисі прикордонниками.