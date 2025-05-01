Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення до Швейцарії. ФОТО

Гурт Ziferblat, представник України на Євробаченні-2025, сьогодні вирушив з Києва до Швейцарії на конкурс.
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Про це повідомляє Суспільне.
Повідомляється, що перед від’їздом гурту на Центральному залізничному вокзалі Києва пройшла пресконференція, на якій музиканти розповіли про підготовку до конкурсу.
Ziferblat виїхали поїздом «Київ–Будапешт», який з цієї нагоди назвали Eurovision Express. Під час відбуття грала конкурсна композиція гурту «Bird of Pray».
Нагадаємо, цього року Євробачення пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія. У конкурсі візьмуть участь 37 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах.Play Video
У фінал потраплять близько 20 переможців півфіналів, а також представники Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також переможниця попереднього року – Швейцарія.
Гурт Ziferblat з піснею «Bird of Pray» виступить на сцені першого півфіналу 13 травня під номером 5.