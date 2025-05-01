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Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення до Швейцарії. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення до Швейцарії. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
01/05/2025 21:43
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Гурт Ziferblat, представник України на Євробаченні-2025, сьогодні вирушив з Києва до Швейцарії на конкурс.

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Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що перед від’їздом гурту на Центральному залізничному вокзалі Києва пройшла пресконференція, на якій музиканти розповіли про підготовку до конкурсу.

Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні-2025 із піснею Bird of Pray, вже вирушив до Швейцарії.

Ziferblat виїхали поїздом «Київ–Будапешт», який з цієї нагоди назвали Eurovision Express. Під час відбуття грала конкурсна композиція гурту «Bird of Pray».

Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні-2025 із піснею Bird of Pray, вже вирушив до Швейцарії.
Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні-2025 із піснею Bird of Pray, вже вирушив до Швейцарії.

Нагадаємо, цього року Євробачення пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія. У конкурсі візьмуть участь 37 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах.Play Video

У фінал потраплять близько 20 переможців півфіналів, а також представники Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також переможниця попереднього року – Швейцарія.

Гурт Ziferblat з піснею «Bird of Pray» виступить на сцені першого півфіналу 13 травня під номером 5.