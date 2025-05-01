Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення до Швейцарії. ФОТО

Гурт Ziferblat, представник України на Євробаченні-2025, сьогодні вирушив з Києва до Швейцарії на конкурс.

Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що перед від’їздом гурту на Центральному залізничному вокзалі Києва пройшла пресконференція, на якій музиканти розповіли про підготовку до конкурсу.

Ziferblat виїхали поїздом «Київ–Будапешт», який з цієї нагоди назвали Eurovision Express. Під час відбуття грала конкурсна композиція гурту «Bird of Pray».

Нагадаємо, цього року Євробачення пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія. У конкурсі візьмуть участь 37 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах.Play Video

У фінал потраплять близько 20 переможців півфіналів, а також представники Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також переможниця попереднього року – Швейцарія.

Гурт Ziferblat з піснею «Bird of Pray» виступить на сцені першого півфіналу 13 травня під номером 5.