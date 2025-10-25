Ветерани з Франківщини можуть безоплатно отримати сучасні протези та засоби реабілітації від держави

Ветерани та ветеранки, які отримали поранення під час війни, мають право безоплатно отримати сучасні протези та інші засоби реабілітації за рахунок держави.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно пройти кілька етапів:

– отримати медичний висновок;

– подати заяву на протезування;

– отримати направлення;

– обрати підприємство для виготовлення протезу та подати необхідні документи.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголосила, що тепер процедура стала ще зручнішою.

“Для отримання спортивного протезу відтепер не потрібно брати участь у змаганнях — достатньо скористатись вказаним алгоритмом”, — зазначила вона. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Такий підхід дозволяє ветеранам швидше отримати необхідні засоби для відновлення, повернутися до активного життя та спорту.