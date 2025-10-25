ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ветерани з Франківщини можуть безоплатно отримати сучасні протези та засоби реабілітації від держави

Автор: Оксана Марушкевич
Людина з протезом ноги стоїть у коридорі
Ветерани та ветеранки, які отримали поранення під час війни, мають право безоплатно отримати сучасні протези та інші засоби реабілітації за рахунок держави.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно пройти кілька етапів:
– отримати медичний висновок;
подати заяву на протезування;
отримати направлення;
обрати підприємство для виготовлення протезу та подати необхідні документи.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголосила, що тепер процедура стала ще зручнішою.

“Для отримання спортивного протезу відтепер не потрібно брати участь у змаганнях — достатньо скористатись вказаним алгоритмом”, — зазначила вона.

Такий підхід дозволяє ветеранам швидше отримати необхідні засоби для відновлення, повернутися до активного життя та спорту.

Світлана Онищук

