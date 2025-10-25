ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Німецькому озері проведуть орнітологічну екскурсію

Автор: Оксана Марушкевич
озеро з островом посеред зеленого міського парку
У неділю, 26 жовтня 2025 року, в Івано-Франківську відбудеться орнітологічно-пізнавальна екскурсія до Німецького озера. Початок заходу — о 10:30, зі сторони ресторану «Ґражда».

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації”.

Під час екскурсії учасники матимуть змогу поспостерігати за птахами, дізнатися більше про їхні звички та середовище існування, а також ближче познайомитися з природою міських водойм.

Подія проходить у межах проєкту UrbanLakes – Транскордонна синергія для збереження блакитних екосистем, який реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT Romania–Ukraine.

Птах плаває на воді біля очерету
Горобець сидить на гілці серед зеленого листя
Лебідь плаває на озері з жовтим кільцем

