У Коломиї відкрили сучасний цифровий меморіал пам’яті

Цифровий меморіал пам’яті у Коломиї – сучасна шана Героям.
Сьогодні мешканці Коломийської громади зібралися на особливу й зворушливу подію – відкриття цифрового меморіалу пам’яті наших Героїв, повідомляє міський голова Богдан Станіславський
“Разом з родинами загиблих захисників ми помолилися за тих, хто відійшов у лави Небесного війська, і освятили меморіал, щоб це місце стало символом вдячності та любові до тих, хто боронив Україну”, – зазначив мер.
Цифровий меморіал – це сучасне технологічне рішення, але насамперед – знак шани нашим захисникам і поваги до їхніх родин.
“Коломийська громада пам’ятає кожного воїна, який віддав життя за мир і свободу України. Їхні обличчя – в нашій пам’яті. Їхня жертовність – у нашому серці”, – додає Станіславський.