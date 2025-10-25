У Коломиї відкрили сучасний цифровий меморіал пам’яті

Цифровий меморіал пам’яті у Коломиї – сучасна шана Героям.

Сьогодні мешканці Коломийської громади зібралися на особливу й зворушливу подію – відкриття цифрового меморіалу пам’яті наших Героїв, повідомляє міський голова Богдан Станіславський

“Разом з родинами загиблих захисників ми помолилися за тих, хто відійшов у лави Небесного війська, і освятили меморіал, щоб це місце стало символом вдячності та любові до тих, хто боронив Україну”, – зазначив мер.

Цифровий меморіал – це сучасне технологічне рішення, але насамперед – знак шани нашим захисникам і поваги до їхніх родин.

