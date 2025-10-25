ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Коломиї відкрили сучасний цифровий меморіал пам’яті

Автор: Оксана Марушкевич
Меморіал Героям Небесної Сотні в Україні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Цифровий меморіал пам’яті у Коломиї – сучасна шана Героям.

Сьогодні мешканці Коломийської громади зібралися на особливу й зворушливу подію – відкриття цифрового меморіалу пам’яті наших Героїв, повідомляє міський голова Богдан Станіславський 

“Разом з родинами загиблих захисників ми помолилися за тих, хто відійшов у лави Небесного війська, і освятили меморіал, щоб це місце стало символом вдячності та любові до тих, хто боронив Україну”, – зазначив мер.

Цифровий меморіал – це сучасне технологічне рішення, але насамперед – знак шани нашим захисникам і поваги до їхніх родин.

“Коломийська громада пам’ятає кожного воїна, який віддав життя за мир і свободу України. Їхні обличчя – в нашій пам’яті. Їхня жертовність – у нашому серці”, – додає Станіславський.

Меморіал Героїв України та Небесної Сотні
Священики на релігійній церемонії в українському місті
Жінка виступає біля меморіального екрана героя
Люди стоять на вуличному заході в місті
Меморіал героїв у центрі українського міста
Люди несуть квіти та свічку на церемонії
Священники проводять релігійну процесію на вулиці

Джерело(а) інформації

Богдан Станіславський

СХОЖІ НОВИНИ