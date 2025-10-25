ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Івано-Франківщина – серед лідерів цифрової освіти

Автор: Оксана Марушкевич
Мапа України з кількістю шкіл, що користуються Мрією
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпаття посіло 2 місце серед областей України за рівнем впровадження освітнього застосунку “Мрія”.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

256 шкіл області вже використовують екосистему для навчання учнів, роботи вчителів та контролю батьків.

Адміністратори програм у громадах пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати колегам комфортно працювати з платформою.

“Мрія” — це сучасний цифровий інструмент, який робить освіту зручнішою, ефективнішою й прозорішою.

Ініціатива створення належить Президенту України Володимиру Зеленському, реалізується Міністерствами цифрової трансформації та освіти і науки України спільно з Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Джерело(а) інформації

Світлана Онищук

СХОЖІ НОВИНИ