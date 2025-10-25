Івано-Франківщина – серед лідерів цифрової освіти

Прикарпаття посіло 2 місце серед областей України за рівнем впровадження освітнього застосунку “Мрія”.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

256 шкіл області вже використовують екосистему для навчання учнів, роботи вчителів та контролю батьків.

Адміністратори програм у громадах пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати колегам комфортно працювати з платформою.

“Мрія” — це сучасний цифровий інструмент, який робить освіту зручнішою, ефективнішою й прозорішою.

Ініціатива створення належить Президенту України Володимиру Зеленському, реалізується Міністерствами цифрової трансформації та освіти і науки України спільно з Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.