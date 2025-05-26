З російського полону повернули франківця Романа Михайлишина

Повернувся з полону захисник з Івано-Франківська пластун Роман Михайлишин.
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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф
Роман захищав Україну в складі 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Там, у боях, отримавши поранення, потрапив у полон 1 квітня 2022р.
Понад три роки Роман був у полоні в окупантів.
“Нещодавно стало відомо, що його нарешті обміняли. Вітаю всіх рідних, близьких та Пластову родину Івано-Франківська з цієї новиною! Пишаємось і надіємось, що кожен наш захисник повернеться додому цілим та неушкодженим”, – йдеться у дописі мера.