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З російського полону повернули франківця Романа Михайлишина

Автор: Оксана Марушкевич
26/05/2025 10:57
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Повернувся з полону захисник з Івано-Франківська пластун Роман Михайлишин.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Роман захищав Україну в складі 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Там, у боях, отримавши поранення, потрапив у полон 1 квітня 2022р.

Понад три роки Роман був у полоні в окупантів.

“Нещодавно стало відомо, що його нарешті обміняли. Вітаю всіх рідних, близьких та Пластову родину Івано-Франківська з цієї новиною! Пишаємось і надіємось, що кожен наш захисник повернеться додому цілим та неушкодженим”, – йдеться у дописі мера.