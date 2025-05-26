У лісі на Прикарпатті помер чоловік. ФОТО

Гірські рятувальники спільно з поліцейськими транспортували тіло загиблого чоловіка.
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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.
Так, у суботу, 24 травня, в лісовому масиві села Буркут, Верховинського району, рятувальників залучали для надання допомоги з транспортування тіла чоловіка.
Померлий — житель Дніпра, 1992 року народження.
Після завершення необхідних слідчих дій, рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло загиблого чоловіка до найближчого населеного пункту.
Наразі всі обставини з’ясовують правоохоронні органи.