У Франківську суд закрив справу щодо п’яної їзди на електросамокаті, бо той не є транспортним засобом

Івано-Франківський міський суд визнав електросамокат не механічним транспортним засобом. Завдяки цьому рішенню франківець уник адміністративної відповідальності за керування ним у стані алкогольного сп’яніння.

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Як йдеться у постанові від 15 травня, інцидент стався 18 березня. Чоловік керував електросамокатом Bolt на площі Ринок, 2. Стан алкогольного сп’яніння був підтверджений медичним висновком, пише Бліц-Інфо.

Згідно з протоколом, таку їзду кваліфікували за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак, представник обвинуваченого наполягав на тому, що електросамокат Bolt не є транспортним засобом у розумінні закону, а отже, його клієнт не може бути суб’єктом цього правопорушення.

Він посилався на те, що електросамокат Bolt, аналогічний моделі KUGOO M4, має електродвигун потужністю 0,5 кВт, що значно менш як 3 кВт, визначених правилами дорожнього руху України для віднесення транспортного засобу до категорії механічного.

Суд, проаналізувавши матеріали справи та пояснення захисника, погодився з його аргументами.

Відповідно до пункту 1.10 Правил дорожнього руху України, механічний транспортний засіб – це пристрій, що приводиться в рух за допомогою двигуна, і до цієї категорії відносяться транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Оскільки потужність електросамоката Bolt не відповідає цьому критерію, суд визнав, що він не є механічним транспортним засобом, а отже, громадянин не може вважатися “водієм транспортного засобу” у контексті ч. 1 ст.-130 КУпАП.

На підставі відсутності складу адміністративного правопорушення, суд ухвалив рішення про закриття провадження у справі. Це рішення може бути оскаржене в Івано-Франківському апеляційному суді протягом десяти днів.