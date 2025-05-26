Нечуючий спортсмен з Прикарпаття здобув “золото” чемпіонату України з орієнтування

Дефлімпієць Назарій Левицький з Івано-Франківщини виборов золоту медаль у групі чоловіча еліта на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.
Заслужений майстер спорту України та представник Національної дефлімпійської збірної переміг 32 найсильніших спортсменів з різних регіонів країни. Змагання проходили на спринтерських дистанціях серед атлетів без порушень слуху.
“Гідно виступив також його колега по команді Володимир Федосеєнко. Заслужений майстер спорту України посів сьоме місце в елітній групі”, – зазначають в управлінні.
Обох спортсменів тренує заслужений тренер України Микола Коченюк в Івано-Франківській ОДЮСШОІ.