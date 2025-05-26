ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Нечуючий спортсмен з Прикарпаття здобув “золото” чемпіонату України з орієнтування
Диван на коліщатках в темній вітальні

Нечуючий спортсмен з Прикарпаття здобув “золото” чемпіонату України з орієнтування

Автор: Ігор Василик
26/05/2025 12:28
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Дефлімпієць Назарій Левицький з Івано-Франківщини виборов золоту медаль у групі чоловіча еліта на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.

Заслужений майстер спорту України та представник Національної дефлімпійської збірної переміг 32 найсильніших спортсменів з різних регіонів країни. Змагання проходили на спринтерських дистанціях серед атлетів без порушень слуху.

“Гідно виступив також його колега по команді Володимир Федосеєнко. Заслужений майстер спорту України посів сьоме місце в елітній групі”, – зазначають в управлінні.

Обох спортсменів тренує заслужений тренер України Микола Коченюк в Івано-Франківській ОДЮСШОІ.