На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом Героя Кузика Степана

Молодший сержант Степан Кузик з позивним “Тихий” на щиті повертається у село Приозерне Рогатинської громади на Івано-Франківщині.

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Повідомляє Рогатинська міська рада, передає Правда.іф.

Сьогодні, 26 травня, орієнтовно о 16 годині, місто Рогатин зустріне Степана Кузика востаннє.

Громаду просять з почестями зустріти полеглого воїна.

Степан Кузик народився 17 вересня 1989 року в селі Загір’я.

У березні 2022 року, не вагаючись, взяв повістку і пішов боронити Україну. Служив старшим стрільцем-оператором 1 стрілецького відділення, 3 стрілецького взводу, 2 стрілецької роти військової частини.

Воював у найгарячіших точках на Донеччині та Харківщині.