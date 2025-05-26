На Прикарпатті 90-річна бабуся передала свої заощадження на дрон для ЗСУ

90-річна мешканка Прикарпаття передала свої особисті заощадження на купівлю FPV-дрона для потреб Збройних cил України.
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Про це у facebook розповіла її донька, волонтерка зі Снятина Тетяна Скіцько.
За словами доньки, її мати обережно розмотала хустинку з грошима, які були відкладені “на чорний день”, і попросила купити дрон для українських військових.
Жінка пояснила свій вчинок тим, що хоче зберегти чиєсь життя, бо сама втратили батька у війні.
“Я залишилася у Другій світовій без татка, тож нехай цей дрон вбереже чиїсь дитині рідненького”, – сказала вона.
Донька зазначила, що цей вчинок є прикладом жертовності українців в умовах повномасштабної війни, яка триває в країні.
Також волонтерка закликала допомагати війську, адже ворог вбиває українців по всій країні, а не лише на фронті. Долучитися до збору можна за посиланням.