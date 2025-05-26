В Івано-Франківську спіймали трьох “земельних” аферистів

В Івано-Франківську трьом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві щодо незаконного заволодіння чужими об’єктами нерухомого майна на понад 1,6 млн грн. Їм загрожує до дванадцяти років тюрми.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а також у використанні підробленого документа ( ч.5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

“За даними слідства, підозрюваний організував шахрайську схему щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомого майна в Івано-Франківську. До протиправних дій він залучив ще двох внутрішньо переміщених чоловіків, які через вторгнення рф переїхали з Донецької та Луганської областей. Він «оформив» на цих чоловіків дві ділянки, які перебували у власності іншого громадянина. У лютому-березні 2024 року підозрюваний, використовуючи підроблені документи – державні акти на право приватної власності, виготовив технічну документацію на ці ділянки, а потім разом зі спільниками зареєстрували ділянки”, – йдеться у дописі.

Таким чином вони заволоділи чужим майном, спричинивши власнику ділянок матеріальну шкоду на понад 1,6 млн грн.

За клопотанням прокурора суд наклав арешт на вказані ділянки. Всім учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру за ч.5 ст. 190 КК України. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.